استلام 137 ألف طن قمح محلي بجميع الشون والصوامع التخزينية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استلام 137 ألف طن قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة التي يبلغ عددها 28 صومعة وهنجر وشونة ومركز تجميع موزعة على جميع أنحاء المحافظة لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024م.

وأكد اللواء عصام سعد على انتظام عملية توريد الأقماح وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعملية التوريد، وذلك لضمان سيرها بشكل سلس دون أى معوقات.

إجمالي المساحة المزورعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ 174 ألفًا و757 فدانا

وأوضح محافظ أسيوط، أن إجمالي المساحة المزورعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ 174 ألفًا و757 فدان من أجود الأنواع، مضيفًا أن المساحة التي تم حصادها منذ بداية موسم حصاد القمح ٢٠٢٤ وحتى الآن بلغ 171 ألف و250 فدانا، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ حزمة من البرامج والندوات الإرشادية لمتابعة المحصول والحصاد في المواعيد المناسبة للمحصول لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد القمح.

وأشار المحافظ إلى استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أية كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح، منوها أنه تم تحديد سعر استلام إردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزارى رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمنحافظة مرتبطة بغرف عمليات الوحدات المحلية والتموين لمتابعة مراكز التوريد خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

من جانبه قال المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم توريد 35848 طن و103 كجم بشون البنك الزراعي المصري و38125 طن و758 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 42832 طن و926 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و12985 طن و790 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و7294 طن و630 كجم إنتاج التقاوى/ شركات منتجة ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 137 ألف طن و87 طن و207 كجم قمح مشيرًا إلى يتم تقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.