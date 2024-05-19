الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير شئون المجالس النيابية للنواب: الحكومة تقدم كل الخير للشعب المصري

المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد

قال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تقدم كل الخير إلى الشعب المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

التأمين الصحي الشامل 

ورد وزير شئون المجالس النيابية على انتقادات النائب أحمد فرغلى للحكومة، قائلا: "المحافظات التى دخلها التأمين الصحي الشامل تقدم خدمات للمواطنين، والحكومة تقدم كل الخير للشعب".

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مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية

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وكان النائب أحمد فرغلى قال إن مشروع القانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يفتح باب خلفي لتخلي الحكومة عن مسئولياتها، كما أن مشروع القانون ينسف التأمين الصحى الشامل الذي عالج الكثير وحصل بسببه تحسن في خدمات الصحة.

ودعا إلى محاسبة الحكومة لأنها لا تعمل خير، وهنا مازح المستشار الدكتور حنفى جبالى النائب قائلا: "وهل هذه ليست محاسبة نحن أصبحنا طماعين".

المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية المجالس النيابية الحكومة الشعب المصري

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