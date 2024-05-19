الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. "دينية البرلمان" تناقش مشكلات المساجد في البحيرة

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأحد، عقب الجلسة العامة، وذلك لمناقشة تنفيذ توصيات اللجنة فيما يخص وزارة الأوقاف بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم بشأن عدم إدراج مسجد كفر شحاتة الكبير، بمركز كفر سعد، محافظة دمياط بخطة الإحلال والتجديد، وعدم تنفيذ خطة وزارة الأوقاف فى إعادة فرش المساجد بمركز كوم حمادة، محافظة البحيرة.

كما تبحث اللجنة خلال الاجتماع سوء توزيع العاملين بالمساجد عند تعيينهم ونقلهم، وعدم زيادة مرتباتهم، وتردى ملابس الأئمة، عدم وجود نادى رياضى ثقافى، تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة العاملين وأسرهم بوزارة الأوقاف.

ويعقد مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تكمن فلسفته أنه في ضوء ما نص عليه الدستور في المادة (18) من تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، وبناء على التوجيه الرئاسي بالعمل على تنفيذ ما نص عليه الدستور وبما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، تم دراسة الآلية القانونية الملائمة التي تضمن كفالة ذلك مع حفظ الحقوق العامة بما يتفق مع أحكام الدستور.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وأوضحت أنه بناء على أن الدستور أجاز في المادة (32) منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون، فقد برزت الحاجة إلى استصدار قانون ينظم الية منح التزام المرافق العامة لانشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى تولى ما تقدم، لذا فقد أعد مشروع القانون الماثل منظمًا لذلك يوضع تعريف محدد الماهية المنشآت الصحية محل الالتزام ولبيان القواعد والاجراءات العامة الحاكمة لمنح الالتزام بما يتوافق مع أحكام الدستور وأهمها الحفاظ على المنشآت الصحية وما للعمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة التي تعمل بها، وأيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

اللجنة الدينية بمجلس النواب وزارة الأوقاف عدم إدراج مسجد كفر شحاتة الكبير الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي

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