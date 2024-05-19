الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينها حفل فرقة النيل للآلات الشعبية.. فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

فرقة النيل للآلات
فرقة النيل للآلات الشعبية

حفل فرقة النيل للآلات الشعبية، احدي أنشطة صندوق التنمية الثقافية، والتي ينظمها اليوم الأحد، عبر مراكزه الإبداعية في القاهرة والإسكندرية، ونستعرضها لكم في هذا التقرير.

 

حفل فرقة فلكوريتا بمركز إبداع قبة الغوري

 

ففي الثامنة مساء، يقيم مركز قبة الغوري بالحسين، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل غنائي موسيقي لفرقة "فلكوريتا".

 

يتضمن الحفل تقديم مجموعة من الأغانى الفولكورية تجمع بين الفولكلور الفلاحى والصعيدى من بينها: "مربعات ابن عروس"، "متى اشوفك"، "بص علي الحلاوة"، "ياما دقت"، "تحت الشباك"، "تعالي"، "أنا الي ببيع ياسمين"، "والنبي يا غزال"، "لوما يا لوما"، "على مين"، "بيبة"، "يا بهية"، "سلم على"، "العتبة جزاز".

 

وفرقة "فلكوريتا" تأسست حديثًا علي يد مجموعة من الأصدقاء يجمعهم الاهتمام بالفلكلور والتراث الشعبي المصري، وتسعي الفرقة للمساهمة في إعادة إحياء التراث الموسيقي الأصيل والمحافظة عليه.  تضم الفرقة 14 فنان معظمهم من النساء حيث تتكون من 9 عازفات: إيقاع، دف، وطبلة بالإضافة إلى عازفين محترفين للآلات التراثية منهم عازف كولا، وعازف مزمار، بجانب عازفين أورج، وعازف بركشن.

 

إبراهيم عبد المجيد بمنتدي القاهرة الثقافي

 

وفي الثامنة مساء أيضا، يحل الكاتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات منتدى القاهرة الثقافي، والتي تعقد في رحاب مركز الإبداع الفني، والتابع لصندوق التنمية الثقافية، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

 

وتعقد الأمسية تحت عنوان "أسئلة الرواية العربية الآن"، حيث ينفتح اللقاء الذي يديره الشاعر سامح محجوب، على"أسئلة الرواية العربية الآن" خاصة في حضورها وزخمها من جهة، واختلاط الحابل بالنابل فيها من جهة أخرى.

 

إحياء ذكري شاعر النيل ببيت الشعر العربي

 

كما يقيم بيت الشعر العربي بيت الست وسيلة بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء أمسية شعرية جديدة، والتي تحمل اسم "ليلة حافظ إبراهيم" إحياء لذكرى الشاعر الكبير التي تحل في 21 يونيو المقبل.

 

يشارك في الأمسية كل من الشعراء: إبراهيم محمد إبراهيم، وأحمد لطفي، ورضا عبدالنبي، ومحمد جيب، ووليد فؤاد.

 

حفل فرقة النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمي

 

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء اليوم الأحد ــ يحتضن مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل جديد من حفلات فرقة النيل للآلات الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة العامة للفنون الشعبية.

 

يتضمن برنامج الحفل مقطوعة موسيقية بعنوان "بهية"، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأغانى الدينية والوطنية، إلى جانب أغانى "ابعتلي جواب"، "الطير المسافر"، "يمامة حلوة"، "مضناك"، "حاجة حلوة"، "فكروني"، ومجموعة من التابلوهات الفنية على أنغام الآلات الشعبية "فرعوني، العصايا، الحجالة، نوبي، تنورة".

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