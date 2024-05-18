وليد قانوش يفتتح معرض مسابقة الشباب للفنون البصرية بإبداع الإسكندرية (صور)

انطلقت فعالياته مساء اليوم

افتتح دكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية، مساء اليوم السبت، معرض مسابقة الفنون البصرية، في دورته العاشرة وذلك بقاعة الأخوين وانلي بمقر المركز بوسط الإسكندرية.

أسماء الفائزين بمسابقة الفنون البصرية

وعقب افتتاح المعرض، أعلن عن أسماء الفائزين بمسابقة الفنون البصرية، لهذا العام وقام الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع وأعضاء لجنة الفرز وقومسير المسابقة الدكتور محمد زيادة، بتسليم شهادات التميز والشهادات التشجيعية للفائزين.

وقد أتاحت مسابقة الفنون البصرية في نسختها العاشرة للفنانين الشباب التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم ورؤيتهم وتجاربهم الشخصية في كافة مجالات الفنون.

وتضمنت المسابقة في مجالات الفنون البصرية، فروع التصوير والرسم والطباعة والنحت والتصوير الفوتوغرافي والتصوير الرقمي وجميع الاتجاهات الفنية الحديثة. وبدأ تلقي الأعمال يوم 21 مارس الماضي واستمر حتى 18 أبريل 2024.

ووصل عدد المتقدمين لمسابقة الفنون البصرية، 130 متقدما، وبعد نتيجة الفرز الأول تم الإعلان يوم 22 أبريل عن نتيجة الفرز الأول وقبول 66 عمل، تم اختيار عدد 55 عمل منها للاشتراك في المعرض بشكل نهائي.

وبلغت جوائز مسابقة الفنون البصرية لهذا العام فاز بها كل من:



مكافأة كبري بقيمه ٢٠،٠٠٠ جنيه وفاز بها عمر محمد جمال الشوباشي

مكافأة أولي ١٢.٠٠٠ جنيه وفازت بها منه الله مسعد عبد الرازق

مكأفاة ثانيه ١٠.٠٠٠ جنيه وفاز بها مناصفه كل من وئام علي عمر وابراهيم محمد ابراهيم

مكافأة ثالثة ٨.٠٠٠ جنيه وفاز بها مناصفه كل من ميرنا اسحاق بارح ونيره احمد فتحي

أما شهادات التميز ففاز بها كل من:

إيمان ناجي أحمد

منة الله محمد عباس

محمد علاء حسني

إيهاب حسام الدين فتحي

فاطمة عادل أحمد

بينما منحت الشهادات التشجيعية لكل من:

علياء أحمد فايد

آية علي حامد

نورهان إبراهيم أحمد



وقال دكتور وليد قانوش، في كلمته خلال حفل تسليم جوائز مسابقة الشباب للفنون البصرية، في نسختها العاشرة: انطلقت المسابقة بروح مختلفة وطاقة كبيرة ولّدها إحساسنا الكبير بالمسؤولية عندما نرى أجيالًا من الفنانين الشباب قد شاركونا وأمتعونا بأعمالهم في بداية تجاربهم الفنية وهم الآن نجوم للحركة التشكيلية المصرية على اختلافها وثرائها وتنوعها، حيث تكمن قيمة مصر على الساحة العالمية والإقليمية في هذا التنوع والثراء الذي تزخر به حضاريا وثقافيا.



وتعد مسابقة الفنون البصرية التشكيلية مرآة حقيقة تعكس مستقبل الفنون خلال الأعوام القليلة القادمة، حيث يمكن للفنان أن يعبر عن العواطف العميقة والرؤى الفلسفية والاهتمامات الاجتماعية والثقافية، وبفضل هذا التعبير يمكن التواصل مع الجمهور وإحداث تأثير عاطفي وفكري عميق يستمر مداه وتأثيره عبر السنين.