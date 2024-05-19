الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخا من طراز "Tochka-U" فوق بيلغورود

قوات الدفاع الروسية
قوات الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صاروخا تكتيكيا من طراز "Tochka-U" في أجواء مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان الوزارة: "إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، في حوالي الساعة 21:15 بتوقيت موسكو".

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من يوم السبت تدمير أربع قنابل جوية وصاروخين أوكرانيين فوق مقاطعة بيلغورود.

وأشارت روسيا في أكثر من مناسبة إلى أن أوكرانيا تستخدم الأسلحة التي تحصل عليها من دول الناتو لمهاجمة الأراضي الروسية.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

 

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