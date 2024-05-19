عضو بـ"كابينيت الحرب": علينا السيطرة على غزة حتى يزول تهديد حماس

قال عضو بـ"كابينيت الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة، السبت، إن على بلاده السيطرة على قطاع غزة حتى يزول تهديد حركة "حماس".



ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء السبت، عن الجنرال آفي ديختر، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت"، أنه على إسرائيل السيطرة على القطاع بهدف إزالة تهديد الحركة على بلاده.



وفي وقت سابق من السبت، صرح بيني غانتس، عضو "كابينيت الحرب" على قطاع غزة، بأن إسرائيل في حاجة إلى استراتيجية واضحة للانتصار في الحرب. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن غانتس في كلمة له، أن بلاده أصبحت في حاجة إلى استراتيجية واضحة للانتصار في الحرب الدائرة على قطاع غزة.



وأوضح غانتس أن "بعض السياسيين يفكرون في مستقبلهم فقط وهناك حاجة لتغيير فوري"، داعيا إلى إقامة ائتلاف أوروبي عربي فلسطيني لإدارة غزة بعد الحرب دون حركة حماس أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).

وطالب بيني غانتس، حكومة الحرب الإسرائيلية على غزة، بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في القطاع بحلول 8 يونيوالمقبل، موضحا أن "هناك أقلية تسيطر على الأمور في إسرائيل".



وكانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.



وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.



وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.



وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر2023.

