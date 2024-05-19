السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قدرات قذائف المدفعية الروسية الموجهة "كيه إم-3"

المدفعية الروسية
المدفعية الروسية

تحتل روسيا المرتبة الأولى عالميا في سلاح المدفعية، سواء كانت مقطورة أو ذاتية الحركة، وتمتلك مكانة رائدة في تطوير القذائف وأنظمة التوجيه.
وتطور روسيا أنواعا مختلفة قذائف المدفعية ومنها القذائف الموجهة "كيه إم-3" (كيتولوف-2 إم)، المصممة للاشتباك مع أهداف منفردة أو تشكيلات سواء كانت ثابتة أو متحركة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويمكن استخدام "كيه إم-3" ضد المركبات العادية والمدرعة بإطلاق من وحدات المدفعية المقطورة أو الذاتية الدفع.
المواصفات الفنية
عيار القذيفة: 122 ملم.
الطول: 119 سم.
الوزن: 28.3 كج.
وزن الرأس الحربي: 5.3 كج.
نوع الرأس الحربي: متشظي شديد الانفجار.
المدى: 12 كلم.
ولفت الموقع إلى أن هذا النوع من القذائف الموجهة يسمح للجيوش بتنفيذ ضربات مميتة ضد ضد أهداف منفردة، كما يمكن استخدامها لضرب مواقع بها عدة أهداف متفرقة.
كما يمكن استخدامها لتنفيذ مهام القصف الرأسي ضد أهداف معادية وخاصة المركبات المدرعة والدبابات لتحقيق أكبر قدر من الخسائر بها لأن الجزء العلوي منها يكون الأقل تدريعا.
ولفت الموقع إلى أن إطلاق هذا النوع من القذائف يعتمد على استخدام أنظمة التوجيه الآلي لوحدات المدفعية "مالاخيت"، التي تتولى مهام البحث عن الأهداف ورصدها والتحكم في عملية إطلاق النار وتحديد البيانات المطلوبة لعملية القصف.
قدرات المدفعية الروسية
تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024، إلى أن الجيش الروسي يمتلك أضخم قوة مدفعية ذاتية الحركة في العالم تضم 6 آلاف و208 مدافع، بينها 4 آلاف و346 مدفعا جاهز للاستخدام القتالي في أي وقت.
كما يصنف سلاح المدفعية الروسية المقطورة في المرتبة الأولى عالميا أيضا، بـ8 آلاف و356 مدفعا، بينها 5 آلاف و849 مدفعا في وضع القتال.
وتضاف تلك القوة الهائلة إلى قوة الدبابات الأضخم في العالم، التي تضم نحو 15 ألف دبابة من طرازات متنوعة أثبتت جميعها كفاءة لا مثيل لها في ميادين القتال، مقارنة بالدبابات الغربية.
كما تمتلك روسيا قوة ضخم من راجمات الصواريخ تضم أكثر من 3 آلاف راجمة يمكنها أن تحول مواقع العدو إلى جحيم.
 

الأكثر قراءة

الباز: الرئيس السيسى بحث التصدى لسيناريو تهجير الفلسطينيين بعد ساعات من 7 أكتوبر

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

توافد لمواطنى أسوان علي زيارة المتحف النوبي احتفالا باليوم العالمى للمتاحف (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم