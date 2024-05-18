محمد الباز: مصر أحدثت حراكًا دوليًا فى حرب غـزة

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن مصر كانت واضحة من خلال كلمة الرئيس السيسي في قمة البحرين الأخيرة.

وأضاف أن مصر لديها ثوابت في التعامل مع القضية الفلسطينية سواء قبل 7 أكتوبر أو ما بعدها، موضحًا أن مصر تنطلق من قناعة أن ما يحدث يمس عمق الأمن القومي المصري في المرتبة الأولى.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية المسئولية الإنسانية فيها أكبر من المسئولية السياسية، موضحًا أن الشعب الفلسطيني سُلبت منه أرضه عبر عقود وتتم إبادته حاليًا.

وأكد أن مصر تقدم مساندة إنسانية في المقام الأول للشعب الفلسطيني، موضحًا أن تعلق الأحداث في فلسطين بعمق الأمن القومي المصري ينقل الموضوع لمنطقة أخرى تمامًا، مشيرًا إلى أن مصر أحدثت حراكًا دوليًا في حرب غزة.