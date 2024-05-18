السبت 18 مايو 2024
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أخصائية تغذية توضح مخاطر تناول البطيخ في هذا التوقيت.. اعرفها

جريدة الدستور

يحذر عدد كبير من الأطباء من مخاطر تناول البطيخ في الوقت الحالي، وأنه يسبب بعض المشاكل الصحية خاصة أنه في بداية الموسم. 

ومن جانبها قالت اخصائية التغذية نهال حافظ، إن البطيخ فاكهة صيفية منعشة وغنية بالماء، ويعد مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن، الا انه قد يكون لتناول البطيخ بعض المخاطر المحتملة، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة. سنستعرض هنا بعض المخاطر الصحية المرتبطة بتناول البطيخ:

وتابعت حافظ فى تصريحات لـ الدستور، أن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، وبالرغم من أن هذا السكر طبيعي، إلا أن تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، مما قد يكون ضارًا للأشخاص المصابين بمرض السكري أو المعرضين للإصابة به.
 

اضطرابات الجهاز الهضمي

موضحة ان هنام بعض الناس تقوم بتناول كميات كبيرة من البطيخ  وهو ما يزيد من فرص  الاصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغازات، نظرًا لاحتوائه على كميات كبيرة من الألياف والماء. يمكن أن يؤدي هذا إلى شعور بعدم الراحة والانتفاخ.


 قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البطيخ، يمكن أن تتراوح أعراض الحساسية من طفح جلدي وحكة إلى أعراض أكثر خطورة مثل صعوبة في التنفس وتورم الوجه والشفتين، خاصة فى حال تناوله في بداية الموسم لذا يفضل عدم تناوله خلال هذا الوقت.

 

التفاعلات الدوائية

وأشارت اخصائية التغذية ان البطيخ يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، والذي يمكن أن يتداخل مع بعض الأدوية مثل مدرات البول أو الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم. قد يؤدي تناول كميات كبيرة من البطيخ إلى زيادة مستويات البوتاسيوم في الدم، مما يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو يتناولون أدوية معينة.

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