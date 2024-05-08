الأربعاء 08 مايو 2024
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توك شو

هل يسبب البطيخ والخوخ نزلات معوية؟.. هند عبدالله تجيب

البطيخ
البطيخ

كشفت الدكتورة هند عبد الله محمود، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصرالثقيلة في الأغذية، طرق فعالة لإزالة المبيدات الحشرية من الفواكه والخضراوات.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"،، اليوم الأربعاء، أنه لابد من الحرص على اختيار الخضراوات والفاكهة عند الشراء لتكون سليمة خالية من الإصابة، مشددة على ضرورة شراء الخضروات والفاكهة صحيحة وسليمة، مشددة على ضرورة التخلص من الأكياس البلاستيكية المعبأة فيها لتجنب تكاثر البكتيريا.

وتابعت: "هناك عدة أبحاث عن طرق التخلص من المبيدات الحشرية من الفاكهة والخضراوات تتضمن غسل الخضراوات والفاكهة بالماء الجاري هي إحدى الطرق، لافتة إلى أن هناك طريقة أخرى عن طريق نقع الخضراوات والفاكهة في الماء والخل، (لتر مياه مع معلقة خل لمدة 5 دقائق)، والتي تقتل أي بكتيريا موجودة فيها ثم العودة إلى مرحلة الشطف مرة أخرى".

وأوضحت، أن الماء بالخل يقضي على المبيدات الحشرية بنسبة من 80 لـ90%، فضلا عن أنه من أكثر الطرق الفعالة لنظافة الخضراوات والفاكهة.

ونفت مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصرالثقيلة في الأغذية، حقيقة تسبب البطيخ والخوخ في النزلات المعوية، مؤكدة أن المشكلة ليست فيهم كثمار بقدر الإفراط في تناولهما، نظرا لاحتوائهما على كميات مياه كبيرة ما يؤدي إلى أعراض تشبه أعراض النزلات المعوية.

لمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات الخوخ البطيخ المبيدات الحشرية الفواكه والخضروات

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