السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الكونتينر" فى جولة داخل أكبر مكان لصناعة الزجاج بمصر والشرق الأوسط

الفنان أحمد داود
الفنان أحمد داود

قدم الفنان أحمد داود، مقدم برنامج "الكونتينر" حلقة خاصة عن صناعة الزجاج. 

وقال أحمد داود خلال تقديمه برنامج "الكونتينر" على قناة dmc، إن مدينة العاشر من رمضان أكبر مدينة صناعية في مصر بأكبر عدد عمالة، مدينة الـ3 آلاف مصنع، وهي مدينة مصنع "دكتور جريش".

وأوضح أن مصنع "دكتور جريش" بدأ إنتاجه في سنة 1958، وأصبح اسمه علامة في السوق، ليس فقط في مصر، بل في أكثر من أربعين بلدًا حول العالم.

وأشار إلى أن هناك 6 مصانع حول العاشر من رمضان تستخدم أعلى وأحدث المعايير لإنتاج كل أنواع الزجاج التي تغطي جميع الاستخدامات، وكله عليه ختم "صنع في مصر".

وقام الفنان أحمد داود بجولة داخل مصنع "دكتور جريش". 

مصنع دكتور جريش صناعة الزجاج مصنع زجاج برنامج الكونتينر

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