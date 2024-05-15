الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الكونتينر".. مصنع "إيديتا" يصدر منتجاته لأكثر من 20 دولة فى العالم

الكونتينر
الكونتينر

قدم الفنان أحمد داود  حلقة خاصة عن مصنع "إيديتا".

وقال أحمد داود خلال تقديمه برنامج "الكونتينر" المذاع عبر قناة dmc، في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وفي وسط الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والسيارات وغيرها، بدأ مصنع مختلف وهو مصنع "إيديتا" مصنع منتجاته نفطر بها ونحلي ونحدق بها. 

وليس نحن فقط من يفعل ذلك، مصنع إيديتا يصدر منتجاته لأكثر من 20 بلدًا في العالم، لأنه استطاع أن يفعل ما لم يفعله الخواجة.

من جانبه، قال المهندس هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة  والعضو المنتدب، إن الشركة يعمل فيها اليوم 7600 عامل وموظف وفني وكلهم مصريون، إنتاج الشركة تخطى الـ3.5 مليار عبوة وهي مسئولية كبيرة على كل الأفراد العاملين بالشركة. إننا ننتج منتجًا يستخدمه جموع الشعب المصري إلى جانب الدول التي نقوم بالتصدير لها، وبالتالي فإن حدود الأمان لدينا تكون مرتفعة جدًا، ونؤكد دائمًا أن المنتج الصادر من عندنا آمن للاستهلاك الآدمي، ولا يوجد به أي شيء مضر أو أي شيء غير مضبوط.

وأشار إلى أن الإنتاج السنوي يقدر بـ3.5 مليار عبوة، أي ما يوازي 130 ألف طن.

برنامج الكونتينر أحمد داوود مصنع إيديتا المنطقة الصناعية مدينة 6 أكتوبر

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