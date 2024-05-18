إقبال كبير على متاحف الإسكندرية في اليوم العالمي للمتاحف

شهدت متاحف الإسكندرية إقبالا كبيرا من أهالي الإسكندرية وضيوفها في اليوم العالمي للمتاحف بالمجان، تحت شعار "متاحف من أجل التعليم والبحث العلمي".

وشملت قائمة المتاحف في الإسكندرية متحف المجوهرات الملكية ومتحف الإسكندرية القومي والمتحف اليوناني الروماني.

ازدحام متاحف الإسكندرية بالزوار

لتزدحم أروقة المتاحف بالزوار من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بأجنحة المتاحف المختلفة والتي تتضمن مجموعة من أجمل القطع الأثرية التابعة للعصور الزمنية المختلفة وتحكي جانب مهم من التاريخ المصري وتاريخ الإسكندرية القديم والمعاصر خاصة.

وحرصت المتاحف على تخصيص برنامج خاص لزواره من ورش عمل وفعاليات فنية وتثقيفية داخل أروقة المتحف ببرامج متنوعة.

اليوم العالمي للمتاحف

يأتي هذا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف وهو احتفال دولي ينظمه المجلس الدولي للمتاحف ICOM منذ عام 1977، افتتحت جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية والتابعة للمجلس الأعلى للآثار أبوابها اليوم السبت مجانًا لزائريها من المصريين.

يذكر أن المجلس الدولي للمتاحف اختار موضوعًا للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وهو "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي،" مما يؤكد على الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في توفير تجربة تعليمية شاملة.