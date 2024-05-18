السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إقبال كبير على متاحف الإسكندرية في اليوم العالمي للمتاحف

متاحف الاسكندرية
متاحف الاسكندرية

شهدت متاحف الإسكندرية إقبالا كبيرا من أهالي الإسكندرية وضيوفها في اليوم العالمي للمتاحف بالمجان، تحت شعار "متاحف من أجل التعليم والبحث العلمي".

وشملت قائمة المتاحف في الإسكندرية متحف المجوهرات الملكية ومتحف الإسكندرية القومي والمتحف اليوناني الروماني.

ازدحام متاحف الإسكندرية بالزوار

لتزدحم أروقة المتاحف بالزوار من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بأجنحة المتاحف المختلفة والتي تتضمن مجموعة من أجمل القطع الأثرية التابعة للعصور الزمنية المختلفة وتحكي جانب مهم من التاريخ المصري وتاريخ الإسكندرية القديم والمعاصر خاصة.

وحرصت المتاحف على تخصيص برنامج خاص لزواره من ورش عمل وفعاليات فنية وتثقيفية داخل أروقة المتحف ببرامج متنوعة.

اليوم العالمي للمتاحف

يأتي هذا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف وهو احتفال دولي ينظمه المجلس الدولي للمتاحف ICOM منذ عام 1977، افتتحت جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية والتابعة للمجلس الأعلى للآثار أبوابها اليوم السبت مجانًا لزائريها من المصريين.

يذكر أن المجلس الدولي للمتاحف اختار موضوعًا للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وهو "المتاحف من أجل التعليم والبحث العلمي،" مما يؤكد على الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في توفير تجربة تعليمية شاملة.

txt

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى.. جهود الحكومة فى تطوير وإنشاء المتاحف

 

IMG_20240518_163400
IMG_20240518_163400
متاحف الاسكندرية المتحف القومى بالاسكندرية متحف المجوهرات الملكية المتحف اليوناني الروماني الإسكندرية

الأكثر قراءة

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024

بينهم جورى بكر.. حالات طلاق بالوسط الفنى تصدرت الترند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم