"حجازي" ومحافظ بورسعيد يعقدان اجتماعا مع القيادات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عادل الغضبان اليوم، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية وقيادات التعليم بالمحافظة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكرى سكرتير عام المحافظة،والدكتور عاطف علم الدين ورئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وعضو مجلس الشيوخ.



والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذ خالد عن عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتور محمد عبد التواب مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل والدعم، وقدم الموتمر الإعلامية سماح الجوهري.



في بداية اللقاء رحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،معربا عن سعادته بهذه الزيارة،موجها الشكر للدكتور رضا حجازي علي جهوده في تطوير وضبط المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

الدكتور رضا حجازى يشيد بجهود قيادات التعليم في المحافظة في ضبط وانتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة

وأكد اللواء عادل الغضبان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم من خلال تحسين جودة التعليم وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب،ومؤكدًا علي ضرورة النهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة لخدمة أبنائنا الطلاب لتخريج كوادر قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

كما أشار محافظ بورسعيد ان المحافظة حريصة على النهوض والارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارتها بين المحافظات، لافتا إلى أن التعليم هو السبيل الأمثل نحو تقدم الشعوب ورفعتها،مشيرا الي أهمية الحفاظ على الهوية المصرية والاهتمام بدور المدرسة والمدرس وغرس القيم والعلم والمعرفة والثقافة لدي الطلاب.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لجميع القيادات التعليميه ومديرية التربية والتعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا على أهمية دور وزارة التربية والتعليم لمسئوليتها عن تنشئة الأجيال، مؤكدا علي أهمية دور المدرسة في تشكل وجدان المواطن المصري من أجل تقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائها الطلاب.

وخلال كلمته أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد،موجها الشكر والتقدير للواء المحافظ على اهتمامه ومتابعته للعملية التعليمية بالمحافظة، مثمنا علي دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام سير الامتحانات، معربا عن سعادته بما شهده خلال حفل ختام بطولات ومسابقات طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج على مستوى الجمهورية، وذلك بمدرسة بورسعيد الدولية المتكاملة للغات.

وأشاد الدكتور رضا حجازي بدور قيادات التعليم بالمحافظة، مؤكدا بان محافظة بورسعيد دائما محافظة ولاده وانطلاق جميع المبادرات من بورسعيد، مثمنا علي جهودهم فى ضبط وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة، وتوفير جميع جميع الإمكانيات التي تواكب التطور التكنولوجي لتخريج كوادر قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي للارتقاء وتطوير العملية التعليمية.

ووجه الوزير الشكر والتقدير لممثلي محافظة بورسعيد بمبادرة طريقه الحزام والأمان بالصين لنقل الخبرة التعليمية للمدارس المصرية والتي تضمن طرق الإمان والسلامه الصحية لدي الاطفال،واساليب التدريب المهني سواء العملي والنظري للقائمين علي العملية التعليمية.موجها بتنفيذ وتطبيق ما تم التدريب عليه خلال المبادرة.

وأكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، باعتباره من أهم الأهداف السامية للتعليم، وتفعيل دور المدرسة فى تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب وضرورة الاهتمام بالطلاب في الصفوف الأولى، ومتابعة أدائهم في القراءة لضمان التحصيل الجيد في جميع المواد الأخرى، مؤكدًا على أن معالجة نقاط الضعف تكون بالبحث عن نقاط القوة لدى الطلاب ودعمها وتعزيزها.

واستعرض الوزير آليات تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، والاهتمام بالقوافل التعليمية وتقديم المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة، مؤكدا أنها حققت المستهدف منها، مشيدا بما شاهده اليوم من الإقبال الشديد عليها من الطلاب فضلا عن حرية اختيار الطلاب للمعلمين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد التواب مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، جهود المديرية فى منظومة التعليم، وتطوير العلميه التعليمية والقضاء علي الدورس الخصوصيه وتفعيل دور المدرسة، مؤكدا أهمية المبادرات التي تقوم المديرية بتفعيلها لتنميه مهارات الطلاب سواء المهارات التعليميه والرياضة والثقافة.

كما أشار إلى اهميه تفعيل لجنة اعلام القيم والاهتمام بالجودة والاعتماد والقدرة المؤسسية علي مستوي المحافظة في رفع كفاءة المعلمين والمتابعة الرقمية للسادة الموجهين والمتابعة الرقميه، مشيرا إلي أهمية دور القوافل التعليمية داخل المدرسة، التى تقدم المراجعات النهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة مجانًا، بجميع الشعب العلمية والأدبية.

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