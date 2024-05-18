السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدا الحكم على متهم في "أحداث المطرية"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الأحد، الحكم على متهم بقتل شخصين وترويع المواطنين في المطرية.

وكان المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، أحال المتهم و9 آخرين - سبق الحكم عليهم - إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين في المطرية.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر.

الدائرة الأولي إرهاب الحكم قتل شخصين المستشار محمد السعيد الشربينى المطرية

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