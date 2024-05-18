بتوجيهات من على جمعة.. "الصديقية الشاذلية" تنظم مجلس علمى وحضرة صوفية اليوم

أعلنت الطريقة الصديقية الشاذلية التى يترأسها الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، اليوم السبت عن تنظيم مجلس علمى وحضرة صوفية مساء اليوم السبت، بشارع المعز لدين الله بمنطقة الأزهر والحسين، وذلك بمشاركة المئات من مريدى الطريقة فى القاهرة والأقاليم.

ويشرف على ساحة الطريقة الصديقية الشاذلية بشارع المعز الدكتور أشرف سعد الأزهرى، الذي يترأس المجالس العلمية التى تقام بشكل دائم، داخل مقر الطريقة الصديقية بشارع المعز، حيث تقام المجالس العلمية داخل الساحة بشكل دائم، فى حضور عدد كبير من علماء الطرق الصوفية والأزهر الشريف.

وقال حسن الشاذلى المتحدث الرسمى بإسم الطريقة الصديقية الشاذلية، إن المجالس العلمية التى تنظمها الطريقة تهدف بالأساس إلى محاربة الفكر المتشدد والإنحرافات الدينية والفكرية التى ينسبها البعض لأهل التصوف، وذلك من خلال التأكيد على أن التصوف هو سلوك ومنهج دينى قويم يسير على نهج السنة النبوية المشرفة.

وتابع " الشاذلى" أن الطريقة الصديقية الشاذلية، هى طريقة صوفية سنية، تعلم على نشر الدين الإسلامى الصحيح، وتقديم التصوف الإسلامى فى أفضل صورة البعيدة كل البعد عن البدع والإنحرافات والشطحات والنطحات، وعلى ذلك فالطريقة الصديقية الشاذلية تجاهد وتعمل ليل نهار من أجل إظهار الصورة الحسنة لأهل التصوف.

الصديقية الشاذلية...طريقة صوفية أسسها "على جمعة"

الجدير بالذكر، أن الطريقة الصديقية الشاذلية، هى طريقة صوفية سُنية معترف بها من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بالقرار رقم 11/2018، تهدف إلى التربية الدينية والروحية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى العمل بها بالوعظ والإرشاد؛ فلا يجوز لأعضاء الطريقة القول بعقائد أو إتيان أفعال أو إقامة موالد أو احتفالات أو أذكار تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب.

ويتصل سندها العلمي والروحاني إلى سيدي أبو الحسن الشاذلي من طريق العالم الكبير المحدث السيد عبد الله بن الصديق الغماري – من أكابر علماء علم الحديث الشريف – ويصل نسبه بسيدنا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب حصل على عالمية الأزهر سنة 1931 وتوفى سنة 1992 وكان من أكابر تلاميذه فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة وأذن له بالتربية والتسليك كما إذن له أيضا الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية والشيخ الدكتور حسن عباس زكي شيخ الطريقة القاضية الشاذلية ولذلك فالصديقية الشاذلية تربطها صلات المودة والرحم بالكثير من الطرق الصوفية والشاذلية منها بوجه خاص.