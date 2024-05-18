السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: مصر ستكون مركزًا إقليميًا لتصنيع الأجهزة المنزلية الفترة المقبلة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر ستكون مركزًا إقليميًا لتصنيع الأجهزة المنزلية خلال الفترة المقبلة، من خلال جذب كبرى الشركات العالمية".

وأضاف فى تصريحات صحفية أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تستهدف فى 2030 الوصول لقيمة صادرات تتجاوز الـ145 مليار دولار، موضحًا أن هناك خطة لمضاعفة المكون المحلى فى الصناعات.

وزار رئيس الوزراء، 4 مصانع فى محافظة بنى سويف، التي تعقبها زيارة القرية التكنولوجية، موضحًا أن جولاته تأتى فى إطار رؤية مصر 2030.

مدبولي مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الاجهزة المنزلية تصنيع الأجهزة المنزلية

مواد متعلقة

مدبولي: نستهدف الوصول لقيمة صادرات تتجاوز الـ 145 مليار دولار فى 2030

الأكثر قراءة

بلوجر كويتية.. أبرز المعلومات عن روان بن حسين بعد ظهورها مع أبوهشيمة

رئيس جنايات المنيا يتنحى عن نظر قضية اتجار في الآثار

قرار قضائي في اتهام الفنانة انتصار بسب وقذف "سايس جاردن سيتي"

موقف الأهلى وكولر من ضم نجم بلدية المحلة خلال الميركاتو الصيفى

رئيس الوزراء يتفقد مجمع مصانع "سامسونج" للإلكترونيات بمنطقة كوم أبوراضى الصناعية

حضر زفافهم نجوم الفن والمشاهير.. أبرز المعلومات عن محمد مغازي زوج الفنانة ريم سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

صور

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

3 نقاط ثمينة للاهلي من فوزه على الزمالك في دوري اليد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم