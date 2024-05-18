مدبولى: مصر ستكون مركزًا إقليميًا لتصنيع الأجهزة المنزلية الفترة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر ستكون مركزًا إقليميًا لتصنيع الأجهزة المنزلية خلال الفترة المقبلة، من خلال جذب كبرى الشركات العالمية".

وأضاف فى تصريحات صحفية أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تستهدف فى 2030 الوصول لقيمة صادرات تتجاوز الـ145 مليار دولار، موضحًا أن هناك خطة لمضاعفة المكون المحلى فى الصناعات.

وزار رئيس الوزراء، 4 مصانع فى محافظة بنى سويف، التي تعقبها زيارة القرية التكنولوجية، موضحًا أن جولاته تأتى فى إطار رؤية مصر 2030.