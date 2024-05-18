السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: نستهدف الوصول لقيمة صادرات تتجاوز الـ145 مليار دولار فى 2030

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه زار 4 مصانع فى محافظة بنى سويف، وستعقبها زيارة القرية التكنولوجية، موضحًا أن جولاته تأتى فى إطار رؤية مصر 2030، أن هناك قطاعات تهدف لدعم الصناعة ويتم التركيز عليها، هي السياحة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات.

وأضاف فى تصريحات صحفية عقب جولته التفقدية، وأذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أن بمحافظة بنى سويف، نزور مصانع القطاع الخاص والعمل على تنمية قطاع الصناعة بطريقة مفردة.

وأوضح أن الدولة تستهدف فى 2030 الوصول لقيمة صادرات تتجاوز الـ145 مليار دولار، موضحا أن هناك خطة لمضاعفة المكون المحلى فى الصناعات، لافتا إلى أن قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات التى تنمو سنويًا، مؤكدا تشجيعا قطاع تكنولوجيا المعلومات.

مدبولي مصطفى مدبولى رئيس الوزراء محافظة بني سويف اكسترا نيوز

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