ثالث أيام عيد الأضحى.. 70% إشغال شواطئ الإسكندرية خلال ساعات فقط

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن شواطئ المحافظة شهدت إقبالًا ملحوظًا مع الساعات الأولى من صباح ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تخطت نسب الإشغال 70% فى القطاع الشرقي.

أوضحت مصايف الإسكندرية، في بيان لها اليوم، أن درجة الحرارة بالمحافظة 31 درجة، وحالة البحر من هادئة إلى متوسطة في القطاع الشرقي، وجرى رفع الرايات الخضراء والصفراء، أما عن القطاع الغربي فشهد ارتفاع للأمواج لذا تم رفع الراية الحمراء.

وشددت الإدارة المركزية على الالتزام باتباع تعليمات فرق الإنقاذ حرصًا على رواد الشواطئ، مؤكدة انتشار مفتشي الإدارة بكافة الشواطئ للمتابعة والمرور لإحكام السيطرة وتحقيق أقصى درجات الانضباط.



كما أكدت مصايف الإسكندرية على عدة تعليمات يجب اتباعها وهي:

- منع الإكرامية، وفي حالة فرض أحد العاملين إكرامية بالإكراه على المواطن التواصل معنا فورًا من داخل الشاطئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- عدم وضع العامل شمسية أمام أحد الرواد والتواصل مع الإدارة إذا تم ذلك.

- عدم إلقاء اكياس الحلويات والعصائر أو أي مخلفات فى البحر أو على الرمال، للمحافظة على الشواطئ.

- منع الخروج خارج الشاطئ بملابس البحر للمحافظة على الآداب العامة للطريق.

وكانت قد أجرت الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، أمس، جولة تفقدية للمرور على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، لمتابعة الخدمات المقدمة لمواطني وزائري الإسكندرية والتأكيد على تكثيف الاستعدادات لأحكام الرقابة على الشواطئ، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والجهات المعنية.

وأكدت عازر، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قامت المحافظة برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية.

أضافت أن جميع المسئولين متواجدين ميدانيًا على مدار الساعة للمتابعة اللحظية والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة.

من جهته، أوضح الدكتور محمد عبد الرازق أن هناك متابعة مستمرة لحالة الشواطئ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم.

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية