الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثالث أيام عيد الأضحى.. 70% إشغال شواطئ الإسكندرية خلال ساعات فقط

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن شواطئ المحافظة شهدت إقبالًا ملحوظًا مع الساعات الأولى من صباح ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تخطت نسب الإشغال 70% فى القطاع الشرقي.

أوضحت مصايف الإسكندرية، في بيان لها اليوم، أن درجة الحرارة بالمحافظة 31 درجة، وحالة البحر من هادئة إلى متوسطة في القطاع الشرقي، وجرى رفع الرايات الخضراء والصفراء، أما عن القطاع الغربي فشهد ارتفاع للأمواج لذا تم رفع الراية الحمراء.

وشددت الإدارة المركزية على الالتزام باتباع تعليمات فرق الإنقاذ حرصًا على رواد الشواطئ، مؤكدة انتشار مفتشي الإدارة  بكافة الشواطئ للمتابعة والمرور لإحكام السيطرة وتحقيق أقصى درجات الانضباط.
 

كما أكدت مصايف الإسكندرية على عدة تعليمات يجب اتباعها وهي:

- منع الإكرامية، وفي حالة فرض أحد العاملين  إكرامية بالإكراه على المواطن التواصل معنا فورًا من داخل الشاطئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- عدم وضع العامل شمسية أمام أحد الرواد والتواصل مع الإدارة إذا تم ذلك.

- عدم إلقاء اكياس الحلويات والعصائر أو أي مخلفات فى البحر أو على الرمال، للمحافظة على الشواطئ.

- منع الخروج خارج الشاطئ بملابس البحر للمحافظة على الآداب العامة للطريق.

وكانت قد أجرت  الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، أمس، جولة تفقدية للمرور على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، لمتابعة الخدمات المقدمة لمواطني وزائري الإسكندرية والتأكيد على تكثيف الاستعدادات لأحكام الرقابة على الشواطئ، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والجهات المعنية.

وأكدت عازر، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قامت المحافظة برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية.

أضافت أن جميع المسئولين متواجدين ميدانيًا على مدار الساعة للمتابعة اللحظية والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة.

من جهته، أوضح الدكتور محمد عبد الرازق أن هناك متابعة مستمرة لحالة الشواطئ، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم. 

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
الادارة المركزية للسياحة والمصايف مصايف الإسكندرية الرقابة على الشواطئ شواطئ الإسكندرية عيد الأضحى المبارك

مواد متعلقة

حديقة الحيوان بالإسكندرية تستقبل 10 آلاف زائر فى ثانى أيام عيد الأضحى

نائب محافظ الإسكندرية تتفقد الشواطئ لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين (صور)

شواطئ الإسكندرية كاملة العدد في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (صور)

شواطئ الإسكندرية تستقبل المصطافين في ثاني أيام عيد الأضحى

وكيل "صحة الإسكندرية" في جولات للمستشفيات لمتابعة سير العمل خلال عيد الأضحى

إقبال ملحوظ على شواطئ الإسكندرية فى أول أيام عيد الأضحى (صور)

"رياضة الإسكندرية": 400 ألف أدوا صلاة عيد الأضحى بساحات مراكز الشباب

التحالف الوطني بالإسكندرية يوزع هدايا على الأطفال احتفالا بالعيد

الأكثر قراءة

مخططات نتنياهو.. كشف السبب الحقيقي وراء حل حكومة الحرب الإسرائيلية

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

السيطرة على حريق في شقة سكنية بأسوان.. وإصابة شخصين

تحرير 12 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالغربية

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

صور

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

لبحث التهدئة مع إسرائيل.. مستشار بايدن يلتقي رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة "أمل"

مخططات نتنياهو.. كشف السبب الحقيقي وراء حل حكومة الحرب الإسرائيلية

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف