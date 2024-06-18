الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوى،  منذ قليل،  اصابة 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة،  عند الكيلو  80 بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة  بالطريق الصحراوي عند الكيلو 80 بدائرة المركز، ما نتج عنه إصابة 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، ونقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

اصابة ٦ اشخاص الطريق الصحراوي دمنهور وادى النطرون محافظة المنوفية

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