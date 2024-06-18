الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 7 من أسرة واحدة في سقوط أسانسير من "التاسع" بالجيزة

اسعاف
اسعاف

أصيب ٧ أشخاص من أسرة واحدة في سقوط أسانسير من الطابق التاسع داخل عقار بمدينة البدرشين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. 

وكشفت التحريات الأولية، أن الأسانسير سقط نتيجة الحمولة الزائدة، إذ استقله 7 أشخاص من أسرة واحدة، جميعهم أصيبوا.

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تلقى المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أسانسير يستقله 7 أشخاص من أسرة واحدة بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط أسانسير يستقله 7 أشخاص من الطابق التاسع نتيجة الحمولة الزائدة، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اسانسير البدرشين اصابة ٧ اشخاص الحمولة الزائدة مركز شرطة البدرشين

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