إصابة 7 من أسرة واحدة في سقوط أسانسير من "التاسع" بالجيزة

أصيب ٧ أشخاص من أسرة واحدة في سقوط أسانسير من الطابق التاسع داخل عقار بمدينة البدرشين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وكشفت التحريات الأولية، أن الأسانسير سقط نتيجة الحمولة الزائدة، إذ استقله 7 أشخاص من أسرة واحدة، جميعهم أصيبوا.

تلقى المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أسانسير يستقله 7 أشخاص من أسرة واحدة بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط أسانسير يستقله 7 أشخاص من الطابق التاسع نتيجة الحمولة الزائدة، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.