الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبدالحليم لـ"الشاهد": "حسن مالك له قول شهير وهو أن "اقتصاد مبارك جيد لكنه يريد الإصلاح بعض الشىء"

عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن حسن مالك له قول شهير وهو أن "اقتصاد مبارك جيد لكنه يريد الإصلاح بعض الشيء، معقبًا: "يصلح يعني بدل ما يبقى أحمد عز في المقدمة يبقى حسن مالك هو من في المقدمة ونؤسس لجمعية البداية".

وأضاف عبدالحليم قنديل خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة “extra news”، أن الفكرة هنا تتمثل في  المحاكاة، أي محاكاة الإخوان لنظام مبارك، ومن هنا اعتبرت أنهم يقعون في الخطر القاتل، كما أن حديثهم بأنهم سيتولون الحكم 500 سنة، هو كلام خارج التاريخ.

وتابع: "لم أكن مهتمًا بذات القدر بما يهتم به آخرون من هوية البلد وتدين البلد، لأن البلد متدينة من الأساس، لم يكن هذا هو الأساس بالنسبة لي".

وأردف: "الأساس بالنسبة لي ما هو البرنامج الجديد، هل نحن بصدد تغيير للنظام أم تغيير للإدارة وتغيير في الصور، الامر منطقي وهو تغيير في الصور لكنه يحاكي نفس الوضع". 

عبدالحليم قنديل برنامج الشاهد حسن مالك الدكتور محمد الباز اقتصاد مبارك

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