موعد استطلاع هلال ذى الحجة 2024

تزايد البحث، خلال الساعات الماضية عبر مواقع الإلكترونية، البحث عن موعد إستطلاع هلال ذى الحجة 2024، حيث يستعد المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها لهذا الشهر نظرًا لأن فيه عيد الأضحى المبارك وفيه الحج الأكبر ووقفة عرفات.

ومع إقتراب شهر ذى الحجة، يتساءل المسلمين فى جميع أنحاء العالم عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، حيث يتم تحديد الكثير من الأمور وفق استطلاع هلال ذى الحجة 2024.

موعد استطلاع هلال ذي الحجة 2024

وتكشف الحسابات موعد إستطلاع شهر ذى الحجة 2024، حيث تشير الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر ذو الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الإقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 6 يونيو.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، ولكن في محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 12- 20 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و14دقيقة على الترتيب.

موعد استطلاع هلال شهر ذى الحجة 2024

من المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية رسميا، عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى مع استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1445 هجريا، لتكون غرة الشهر الكريم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024، وبالتالي ستكون وقفة عرفات يوم السبت 15 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى 2024 يوافق يوم الأحد 16 يونيو المقبل.

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