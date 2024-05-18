السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيت الزكاة ينتهي من المسح الشامل لقريتي الأقادمة وباويط في أسيوط

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، انتهاء المسح الشامل لقريتي الأقادمة وباويط بمحافظة أسيوط، الذي كشف أن 40% من الأسر التي بحثها المختصون ببيت الزكاة والصدقات تستحق إدراجها ضمن البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات، وذلك في إطار الخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» خلال شهر مايو 2024م.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، السبت الموافق 18 من مايو 2024م، أن فريقًا من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» كشف أن نسبة الفقر في القريتين تصل إلى 79% وأن عدد سكان القريتين يصل إلى 30.818 فردًا، وأن عدد الأسر الفقيرة يصل إلى 4980 أسرة تبين استحقاق 40% من الأسر التي تم بحثها لأموال الزكاة والصدقات، وسيتم إدراجها تحت برامج دعم نقدي لتقديم الإعانات الشهرية وستر وغطاء وصحة وغارمين وتيسير زواج ووصلات مياه وغارمون، وذلك في إطار خطة «بيت الزكاة والصدقات» التنموية التي تعمل على مناهضة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية لتلك الأُسَر.

وأشار تقرير المسح الشامل إلى أن الحالات التي تم بحثها، أُدْرِج 60% منها ضمن برامج سند للإعانة الشهرية، و40% ضمن برامج ستر وغطاء، وتقديم الأجهزة الكهربائية وتيسير زواج الفقيرات غير القادرات، وبرنامج إسكان لتركيب وصلات المياه.

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بيت الزكاة الصدقات ينتهي المسح الشامل قريتي الاقادمة

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