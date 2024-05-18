"القاهرة الإخبارية": مدفعية الاحتلال تقصف خان يونس ومربعات سكنية فى مخيم جباليا

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بأن مدفعية الاحتلال قصفت خان يونس، الليلة الماضية، ونسفت مربعات سكنية في مخيم جباليا.

أكد إعلام فلسطيني وقوع اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية، في الوقت الذي أكد فيه إعلام فلسطيني استهداف قوات الاحتلال بعبوة داخل مخيم بلاطة شرق نابلس.

ونقلت القاهرة الإخبارية عن إعلام إسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة والجليل الأعلى.