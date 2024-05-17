متحدث الحكومة: التحديات الراهنة تلزمنا بالاستمرار فى جهود الإصلاح الاقتصادى

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية؛ لتحسين جودة حياة المواطنين، رغم أننا مدركون لحجم التحديات الراهنة التي تلزمنا بالاستمرار في جهود الإصلاح؛ لأنه الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، استطعنا القيام بعدد من الإجراءات الإصلاحية منها ضبط سعر صرف النقد الأجنبي، وتوفير السيولة الدولارية؛ للإفراج عن السلع من الجمارك ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الرقابة الشديدة على الأسواق؛ لضبط الأسعار، بخلاف رؤية الحكومة بشأن تنفيذ إصلاحات هيكلية، من بينها “سياسة ملكية الدولة"، ودعم دور القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته إلى 65 % خلال السنوات المقبلة”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة التي تمهد وتساعد الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.