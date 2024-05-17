"متفائل جدًا".. فتحي سند: السوبر الإفريقي أهلاوي زملكاوي

أكد الناقد الرياضي فتحي سند، أن حظوظ النادي الأهلي كبيرة في الفوز على فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال فتحي سند، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة "ON" إن فرص فوز النادي الأهلي أكبر بكثير من الترجي التونسي، والخطوة الأولى ستكون في ملعب رادس، والفرص كبيرة جدًا للأهلي.

وشدد على أن الأهلي يمتلك الخبرة بما يساعده في العودة بنتيجة إيجابية، وأتوقع فوز النادي الأهلي، معقبًا:" متفائل جدًا.. الأهلي هيحط قدم في البطولة، والسوبر أهلاوي زملكاوي".