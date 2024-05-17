الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن سلامة: مصر تحملت عبئ ما يحدث منذ 7 أكتوبر أكثر مما ينبغي

غزة
غزة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن فكرة الانقسام  الواقع بين حماس وفتح كانت دائمًا عبارة عن منفذ تقول من خلاله سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عندما يتم الحديث عن أي حل سياسي، بأنه لا يوجد مفاوض فلسطيني، وهو ما ظهر بحدة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، لافتًا إلى أن التحركات كانت متمثلة في بعض التصريحات الإعلامية وبعض الاتصالات الدبلوماسية، ولم يكن يحدث أكثر من ذلك. 

وأضاف الدكتور حسن سلامة خلال لقاءه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن  مصر تحملت عبئ ما يحدث منذ 7 أكتوبر وتحملت أكثر مما ينبغي أن يكون، لافتًا إلى أن مصر بذلت كل ما تستطيع على كل الأصعدة السياسية والإغاثية وحتى العسكرية لصالح القضية الفلسطينية.

حسن سلامة القضية الفلسطينية الحرب على غزة العدوان الإسرائيلى دور مصر

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