الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن سلامة: إسرائيل تستهدف الأطفال والنساء والصحفيين وما يحدث جريمة إبادة

غزة
غزة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن ما تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني يسمى بالعدوان وليس بالحرب، لأن الحرب دائمًا ما تكون بين طرفين.

وأضاف الدكتور حسن سلامة خلال لقاءه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن العدوان لا يستهدف البنية العسكرية، رغم أن الأهداف المعلنة للجيش الإسرائيلي هي تدمير البنية العسكرية لحماس، لكنه يستهدف المدنيين والصحفيين، يستهدف النساء والأطفال والبنية التحتية، يستهدف المستشفيات، المدارس مصادر المياه، الكهرباء، ويحول المنطقة كلها إلى بقعة غير صالحة للحياة، وبالتالي فإن هذا عدوان بل يمكن تسميته جريمة إبادة جماعية هدفها تصفية الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما كان جليًا منذ 7 أكتوبر. 

وأوضح أن الهدفين الغير معلنين لنتنياهو، هو تصفية القضية الفلسطينية، ويجبر سكان القطاع على مغادرة أراضيهم المحتلة، والهدف الثاني هو البقاء في المشهد السياسي أطول فترة ممكنة، لذلك أن يطيل أمد الحرب لدرجة كبيرة جدًا، بدليل أنه كلما كانت هناك جهود للتوصل إلى هدنة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنه كان يعرقلها.

العدوان الإسرائيلى غزة حماس إسرائيل القضية الفلسطينية

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