الأربعاء.. مناقشة رواية "سوناتا الرحيل والحب" في مركز الحرية للإبداع

ينظم مركز الحرية للابداع بالاسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة دكتور وليد قانوش. ندوة لمناقشة رواية "سوناتا الرحيل والحب" للكاتبة الروائية منى منصور، وذلك مساء الاربعاء المقبل، في تمام الساعة 7 بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز بوسط الاسكندرية.

ويناقشها الرواية كل من: الدكتور نور عابدين -أستاذ النقد والبلاغة المساعد بآداب الإسكندرية، والكاتب الناقد شوقي بدر يوسف، ويدير اللقاء الكاتبة هناء سليمان

يذكر أن الكاتبة الروائية منى منصور حاصلة على بكالوريوس تجارة من جامعة الإسكندرية. نشرت قصص في عدة صحف ومجلات مصرية وعربية. عملت بالصحافة في بعض الجرائد المستقلة منها: جريدة (المساء)، ومجلة (حريتي)، وجريدة (المنتصف) اليمنية، ومجلة (اتحاد كتاب الإسكندرية)، ومجلة (الشعراء) بالإسكندرية. عضو في اتحاد كتاب مصر، وعضو في نادي القصة، وعضو في رابطة الأدب الأسلامي العالمية، وعضو في نادي أدب قصر بولكلي الإسكندرية. أجريت معها حوارات في صحف عديدة، وحوارات بالتليفزيون والإذاعة حاصلة على الجائزة الأولى في القصة من اتحاد الكتاب فرع الإسكندرية.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.