إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية واستمرار أعمال تجميل شوارع المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقري التابعة لها بالتزامن مع أعمال التجميل ورفع المخلفات وقص وتهذيب الأشجار وتمكنت من رصد وإزالة 8 حالات تعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين تمكنت من إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بمساحه ٣ قراريط و٣ حالات أخرى تعد على أرض اصلاح زراعي بمساحة قرارطين و١٥ سهما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير محاضر متنوعه بالواقعة وجار عودة الأراضي الزراعية لطبيعتها والقضاء على العشوائيات.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم التنظيم بالوحدة المحلية بقرية تله قامت برصد حالة تعد لبناء حوائط على مساحة 18 سهما وتم تحرير محضر بذلك، كما قامت بإزالة حالة تعد لبناء حوائط بالبلوكات على أرض إصلاح زراعي بمساحه قيراط وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف حفاظا على الرقعة الزراعية.

وأوضح رئيس مركز المنيا أن أمينة عبدالسلام مدير إدارة الحدائق والمشاتل قامت اليوم بالمتابعة والمرور علي أعمال القص والتهذيب وتقليم الأشجار ورفع المخلفات من داخل ميدان عمر افندي بتكليف فرقة القص الوردية الأولي قص وتهذيب وتقليم الأشجار البونسيانا / الفيكس داخل الميدان والتوجيه داخل المشتل اليوم أعمال النظافة والري ترتيب الأحواض والقصاري وعزق الأرض وتنقية الحشائش ونقل الشتلات وتدوير النباتات وجمع ورفع المخلفات من الميدان والتوجيه بالورديتين الأولي والثانية جمع ورفع المخلفات بكورنيش النيل باقسامه الثلاثه كورنيش وسط/ شمال/ شارع مصر ونقلها الي مقلب دمشير حفاظا على المظهر الجمالي للمدينة.

وأكد رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدي لكل أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها وتأكيده المتابعة المستمرة لكل أعمال التجميل.

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