الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأوقاف" تطلق المؤتمر الأول لأهل القرآن بمسجد النور بالعباسية الثلاثاء

مجالس الأوقاف العلمية
مجالس الأوقاف العلمية

تعقد وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، المؤتمر الأول لأهل القرآن، يوم الثلاثاء المقبل، الساعة العاشرة صباحًا بمسجد النور بالعباسية، بحضور القراء الذين تم اعتمادهم مؤخرًا بالإذاعة والتلفزيون، ومن سبق إيفادهم من الأئمة والقراء آخر 5 سنوات، وأئمة دفعة الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

ويتناول المؤتمر عددًا من القضايا الخاصة بخدمة القرآن الكريم في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم.

وزير الأوقاف القراء يُخنئ القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون 

 

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون الذين تم اعتمادهم، وذلك على النحو التالي:

 

أولًا: القراء الذين تم اعتمادهم إذاعات خارجية بما فيها قرآن الجمعة والفجر، وهم:

 

1. القارئ الشيخ/ عزت السيد راشد.

2. القارئ الشيخ/ فتحي عبد المنعم عبد السميع خليف.

3. القارئ الشيخ/ السعيد فيصل طلبة.

4. القارئ الشيخ/ كارم راضي الحريري.

5. القارئ الشيخ/ نصر السعيد محمد.

6. القارئ الشيخ الدكتور/ أحمد عبد الرحمن الزارع.

7. القارئ الشيخ/ حسن محمد حسن الدشناوي.

8. القارئ الشيخ/ محمد السيد السعدني.

 

ثانيًا: القراء الذين تم اعتمادهم لتسجيل الأمسيات الدينية، وهم: 

 

1. القارئ الشيخ/ يوسف قاسم حلاوة.

2. القارئ الشيخ/ محمود سالمان عبد السلام.

3. القارئ الشيخ/ عيد حسن أبو عشرة.

4. القارئ الشيخ/ جمال السيد حسين.

الأوقاف تعقد المؤتمر الاول أهل القرآن مسجد النور

الأكثر قراءة

"تحول اقتصادي".. توقعات فلكية قبل عيد الأضحى قادت "ليلى عبد اللطيف" لتصدر التريند

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

عاجل| "مهمة مستحيلة".. الحكم العسكرى الإسرائيلى على غزة يشعل الصدام فى حكومة نتنياهو

انقسام داخل الوسط الفنى بسبب تصاعد أزمة "الشناوى" و"روجينا"

حصاد 97 ألف طن قمح وتسجيل 251 ألف مزارع بـ"كروت الفلاح" فى بنى سويف

"قالوا عنه".. أبرز تصريحات الفنانين عن الزعيم عادل إمام فى عيد ميلاده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟

بينهم 3 عرب.. من هم القضاة الذين ينظرون دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل؟

"أونروا" تكشف أعداد النازحين من رفح الفلسطينية وتطالب بوقف إطلاق النار فورًا