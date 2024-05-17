"الأوقاف" تطلق المؤتمر الأول لأهل القرآن بمسجد النور بالعباسية الثلاثاء

تعقد وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، المؤتمر الأول لأهل القرآن، يوم الثلاثاء المقبل، الساعة العاشرة صباحًا بمسجد النور بالعباسية، بحضور القراء الذين تم اعتمادهم مؤخرًا بالإذاعة والتلفزيون، ومن سبق إيفادهم من الأئمة والقراء آخر 5 سنوات، وأئمة دفعة الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

ويتناول المؤتمر عددًا من القضايا الخاصة بخدمة القرآن الكريم في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم.

وزير الأوقاف القراء يُخنئ القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون الذين تم اعتمادهم، وذلك على النحو التالي:

أولًا: القراء الذين تم اعتمادهم إذاعات خارجية بما فيها قرآن الجمعة والفجر، وهم:

1. القارئ الشيخ/ عزت السيد راشد.

2. القارئ الشيخ/ فتحي عبد المنعم عبد السميع خليف.

3. القارئ الشيخ/ السعيد فيصل طلبة.

4. القارئ الشيخ/ كارم راضي الحريري.

5. القارئ الشيخ/ نصر السعيد محمد.

6. القارئ الشيخ الدكتور/ أحمد عبد الرحمن الزارع.

7. القارئ الشيخ/ حسن محمد حسن الدشناوي.

8. القارئ الشيخ/ محمد السيد السعدني.

ثانيًا: القراء الذين تم اعتمادهم لتسجيل الأمسيات الدينية، وهم:

1. القارئ الشيخ/ يوسف قاسم حلاوة.

2. القارئ الشيخ/ محمود سالمان عبد السلام.

3. القارئ الشيخ/ عيد حسن أبو عشرة.

4. القارئ الشيخ/ جمال السيد حسين.