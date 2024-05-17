الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لنشر الفكر الوسطي.. إطلاق قافلة دعوية كبري إلى سيدي سالم بكفر الشيخ

جانب من القافلة الدعوية
جانب من القافلة الدعوية

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من المسجد " الكبير" والتابع لإدارة أوقاف سيدي سالم غرب بمحافظة كفر الشيخ،  وتحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع "واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة".

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، وبتوجيهات من الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وومتابعة وإشراف الشيخ  عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة.

أنشطة القافلة الدعوية

وقامت هذه القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها عقد لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بسيدي سالم، بحضور الشيخ طاهر القصاص أمام وخطيب المسجد، وأيضا عقد مقرأة القرآن الكريم للائمة، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور، وكذلك عقد محاضرة عن دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية السليمة للواعظة عزيزة عبد الحميد عباس، وأيضا عقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

txt

ختام فعاليات ورشة عمل عن قانون التصالح بمركز "استدامة" في كفر الشيخ

وأكد وكيل الوزارة أن جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أى مخالفات.

وشارك في هذه القافلة  الدعوية الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، والشيخ  فؤاد ناجي، مدير إدارة أوقاف سيدي سالم غرب، والشيخ عبد الغفار على إبراهيم، أمام وخطيب، والشيخ عطيه السيد على المزين،  أمام وخطيب، والشيخ  على إبراهيم محمد الغندور، أمام وخطيب، والشيخ ماهر محمد ابو الفتوح أبو شنب،  أمام وخطيب، والشيخ إبراهيم حسن على محمد،  أمام وخطيب، والشيخ ايمن إبراهيم حسن جاويش، أمام وخطيب.

قافلة دعوية مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ الفكر المستنير أوقاف كفر الشيخ

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الحقد يقتل خطيب مسجد ببورسعيد.. الأمن يضبط المتهمين والشهود: "رجموا منزله بالحجارة"

وسط حضور أكبر جمعية عمومية.. تفاصيل انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة (صور)

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

وجهة سياحية عالمية.. "المنتزة" درة حدائق الإسكندرية تتجمل بعد تطويرها (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟