لنشر الفكر الوسطي.. إطلاق قافلة دعوية كبري إلى سيدي سالم بكفر الشيخ

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من المسجد " الكبير" والتابع لإدارة أوقاف سيدي سالم غرب بمحافظة كفر الشيخ، وتحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع "واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة".

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، وبتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وومتابعة وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة.

أنشطة القافلة الدعوية

وقامت هذه القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها عقد لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بسيدي سالم، بحضور الشيخ طاهر القصاص أمام وخطيب المسجد، وأيضا عقد مقرأة القرآن الكريم للائمة، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور، وكذلك عقد محاضرة عن دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية السليمة للواعظة عزيزة عبد الحميد عباس، وأيضا عقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أى مخالفات.

وشارك في هذه القافلة الدعوية الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة أوقاف سيدي سالم غرب، والشيخ عبد الغفار على إبراهيم، أمام وخطيب، والشيخ عطيه السيد على المزين، أمام وخطيب، والشيخ على إبراهيم محمد الغندور، أمام وخطيب، والشيخ ماهر محمد ابو الفتوح أبو شنب، أمام وخطيب، والشيخ إبراهيم حسن على محمد، أمام وخطيب، والشيخ ايمن إبراهيم حسن جاويش، أمام وخطيب.