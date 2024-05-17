الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شهيدان ومصابون فى قصف إسرائيلى استهدف منزلًا وسط مدينة رفح

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء شهيدين ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشعوت وسط مدينة رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

استشهاد ما يزيد على 30 شهيدًا وإصابة نحو 50 من الفلسطينيين

قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنه في اليوم الـ223 للعدوان على غزة، ارتكب الاحتلال 4 مجازر على مدار الساعات الماضية، حسب ما تم الإعلان من قبل وزارة الصحة الفلسطينية خلال صباح اليوم، مشيرًا إلى أن هذه المجازر تسببت في استشهاد ما يزيد على 30 شهيدًا، وإصابة نحو 50 من الفلسطينيين نتيجة لهذه العمليات العسكرية التي لم تتوقف على مدار الفترة السابقة.

وأضاف عماد، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في نهاية يوم أمس كان هناك إعلام من وزير الأمن الإسرائيلي الذي أشار إلى الدفع بقوة إضافية للقوات الإسرائيلية التي تتمركز في مدينة رفح لممارسة مزيد من العمليات العسكرية، وهذا إن كان له دلالة فهو بأن هذه العمليات العسكرية ستزداد وتيرتها في الأيام المقبلة، إضافة لأن وقت انتهائها لم يحدد بعد وتمتد إلى أبعد من ذلك.

القاهرة الإخبارية مدينة رفح رفح الفلسطينية قصف إسرائيلي الاحتلال

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