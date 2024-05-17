الجمعة 17 مايو 2024
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المركز المصرى للفكر: مصر تمارس ضغوطًا قصوى على المجتمع الدولى وإسرائيل لدعم فلسطين

محمد فوزي
محمد فوزي

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، يطرح النقاش عن شقين من حيث مستوى "الضغط" على الإدارة الإسرائيلية.

 دخول مصر في دعوى جنوب إفريقيا يعزز من قوتها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك شقا قانونيا وفنيا، حيث انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ما يعزز من حيثيات الأسانيد والشهادات المقدمة، ما يعزز قوة الفرضية التي قامت  تنطلق بها الدعوى بارتكاب إسرائيل جرائم حرب بأنماط متعددة داخل قطاع غزة.

ضغوط قصوى تمارسها مصر في الأيام الماضية على إسرائيل

وتابع: "الشق الآخر يتمثل في كونه يأتي في إطار ما يمكن أن نسميه الضغوط القصوى التي تمارسها مصر في الأيام الماضية على إسرائيل أو على المجتمع الدولي ككل، من أجل الوفاء بالالتزامات على مستوى الوصول إلى وقف إطلاق النار".

وأوضح أن هناك أنماطا من التصعيد، سواء بالانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية، أو رفض التنسيق مع إسرائيل فيما يتعلق بالملف الإنساني داخل غزة، وربط أي تحرك على المستوى الإنساني بجلاء القوات الإسرائيلية عن رفح ووقف العملية العسكرية عن "رفح الفلسطينية".

دعوى جنوب إفريقيا المركز المصرى للفكر محكمة العدل الدولية مصر الدور المصر

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