الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح البنك المركزي المصري بعد غد الأحد 19 مايو، أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.

 

تفاصيل طرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه

ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويستحق الطرح الأول البالغة قيمته 30 مليارًا في 20- 8- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 30 مليار جنيه في 18- 2 -2025.

كان البنك المركزي المصري قد طرح أمس الخميس أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية.

 

طرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه 

ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 182يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 25 مليارًا في 19- 11- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 20 مليار جنيه في 20- 5 -2025.

 

مسئولو الطرح 

يطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023/ 2024.

وقرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا ونحو 30 ألف جنيه ماكينات الصراف الآلى.

كما قرر البنك المركزي المصري، 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس بنسبة 6% مع تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.

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