الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"داو جونز" يسجل أعلى مستوى يومى بفضل انتعاش آمال خفض الفائدة

داو جونز
داو جونز

سجل مؤشر داو جونز أعلى مستوى خلال يوم عند 40 ألف نقطة للمرة الأولى، أمس الخميس، وإن كان قد أنهى الجلسة على تراجع.

يأتي ذلك بعد أن انتعشت آمال المستثمرين في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بسبب بيانات تظهر تباطؤ التضخم، بالإضافة إلى نتائج قوية لأرباح الشركات.

وتعافى مؤشر الأسهم القيادية من المستويات المتدنية المسجلة في أكتوبر 2022 مدعومًا بالنمو الاقتصادي الأمريكي المتين على الرغم من زيادات المركزي الأمريكي الحادة لأسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي" 38.62 نقطة، أي 0.10%، إلى 39869.38 نقطة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 11.05 نقطة، أي 0.21 %، ليغلق عند 5297.10 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 44.07 نقطة أي 0.26% إلى 16698.32 نقطة.

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