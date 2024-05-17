الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفى: رسائل الرئيس السيسى خلال القمة العربية بالمنامة مهمة للمجتمع الدولى

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية بالمنامة مهمة للمجتمع الدولي، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت تاريخية بكل المقاييس. 

وأضاف إيهاب عمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن المشهد العالمي يوضح أن أمريكا خسرت الكثير جدًا على ضوء المشهد الجاري في الشرق الأوسط، وخاصة مظاهرات الطلاب في الجامعات الأمريكية، وما حدث من تباعد في الكيانات العربية والإسلامية من جهة والإدارة من جهة أخرى، بل حتى النخبة الحاكمة بجناحيها الجمهوري والديمقراطي.

القمة العربية بالمنامة القمة العربية البحرين الرئيس السيسي شافكي المنيري

الأكثر قراءة

عاجل.. مصادر أمنية لـ"الدستور": جار تحديد موقع بلطجى الإسماعيلية

عاجل.. مصر ترفض مقترح "الشاباك" للتنسيق بين القاهرة وتل أبيب لإعادة فتح معبر رفح

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

يوسف زيدان بشأن زجاجات "الخمرة" بمؤسسة تكوين: إيه يعنى لما تكون معانا

سر ارتفاع أسعار الذهب الفترة الحالية.. وبشرى سارة قريبا

مودرن فيوتشر يحقق فوزًا قاتلًا على إنبي في الدوري الممتاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن انضمام قوات إضافية لعملية رفح

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

"إسرائيل تنزف".. خسائر يومية كبيرة بـ "حرب الشمال الثانية" في غزة