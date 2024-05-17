كاتب صحفى: رسائل الرئيس السيسى خلال القمة العربية بالمنامة مهمة للمجتمع الدولى

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية بالمنامة مهمة للمجتمع الدولي، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت تاريخية بكل المقاييس.

وأضاف إيهاب عمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن المشهد العالمي يوضح أن أمريكا خسرت الكثير جدًا على ضوء المشهد الجاري في الشرق الأوسط، وخاصة مظاهرات الطلاب في الجامعات الأمريكية، وما حدث من تباعد في الكيانات العربية والإسلامية من جهة والإدارة من جهة أخرى، بل حتى النخبة الحاكمة بجناحيها الجمهوري والديمقراطي.