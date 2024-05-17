إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات داخل السعودية

نجحت الأجهزة الأمنية في السعودية من ضبط وإحباط تهريب كميات من المواد المخدرة وتوقيف المهربين والمروجين.

ومن جانبها؛ ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه 86183 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

كما تمكّنت الدوريات البرية، من إحباط تهريب 140 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر في قطاع العارضة بجازان، وتهريب 30 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر في قطاع الربوعة بمنطقة عسير.

فيما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين، على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق جميع المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.