الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات داخل السعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية في السعودية  من ضبط وإحباط تهريب كميات من المواد المخدرة وتوقيف المهربين والمروجين.

 

ومن جانبها؛ ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه 86183 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

 

كما تمكّنت الدوريات البرية، من إحباط تهريب 140 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر في قطاع العارضة بجازان، وتهريب 30 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر في قطاع الربوعة بمنطقة عسير.

 

فيما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين، على مواطن بالمنطقة الشرقية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

 

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق جميع المخالفين، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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