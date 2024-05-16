قمة "رايز أب" تستضيف رئيس الوزراء في جلسة نقاشية بالمتحف الكبير السبت المقبل

أعلن عبدالحميد شرارة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رايز اب عن مشاركة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جلسة نقاشية يوم السبت المقبل علي خلال فعاليات النسخة الحادية عشرة من «قمة رايزاب 2024» أكبر حدث يتم تنظيمه في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، بالمتحف المصري الكبير بمشاركة نحو ١٥٠ شركة ناشئة.

وأشاد شرارة خلال كلمته بالجلسة الافتتاحيه للقمة بالدعم الحكومي لريادة الأعمال في مصر ودعم الدولة للشباب والشركات الناشئة مشيرا إلي أن مصر أصبحت من أكبر الدول الجاذبة لريادة الأعمال في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.

وافتتح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الحادية عشر من «قمة رايزاب 2024».