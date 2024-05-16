الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسى "تحليل مضمون" لموقف مصر مع فلسطين

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس السيسي، اليوم، بالقمة العربية الـ33 المنعقدة بالبحرين، تعد تحليلا مضمونا يشير إلى الموقف المصري الواضح، الذي بدى ظاهرًا منذ اليوم الأول للمواجهة في قطاع غزة، من خلال التأكيد على رفض أعمال التهجير والترحيل، وإظهار تخاذل المجتمع الدولي، الذي كان من المفترض أن ينصف القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن حديث الرئيس السيسي يوضح الموقف المصري في الانضمام إلى محكمة العدل الدولية، من خلال دعوة جنوب إفريقيا، وهناك دول أخرى التحقت.

ولفت إلى أن هناك جلسات بمحكمة العدل الدولية غدًا، تعد جوهرية بخصوص القضية الفلسطينية، التي ستبحث المطالب المباشرة بالنسبة لإدخال المساعدات، ورفض ما يتم في رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن حضور مصر في هذا الإطار له أهمية كبيرة، لأن مصر تعطي كل ما لديها من متطلبات، وتبذل الكثير من أجل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر تبذل ما في وسعها، للحفاظ على ما تبقى من القضية الفلسطينية، من الناحية الاستراتيجية وإدخال المساعدات الإنسانية.

طارق فهمي الرئيس السيسي اليوم DMC دينا عصمت

الأكثر قراءة

مدبولى: توجيه بتحديد السلع التى تسهم فى ارتفاع معدلات التضخم للتعامل معها

اغتصبوها وصوروها.. الممرضة «لارا» تتصالح مع المتهمين أمام المحكمة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

ننشر صورة الزوج ضحية زوجته أثناء تقطيع البطيخ فى الدقهلية

انهيار أسرة الراحل هشام عرفات أثناء تشييع جثمانه (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. مؤتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

"إسرائيل تنزف".. خسائر يومية كبيرة بـ "حرب الشمال الثانية" في غزة

الولايات المتحدة تكمل إنشاء رصيف عائم لتوصيل المساعدات إلى غزة