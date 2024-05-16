أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسى "تحليل مضمون" لموقف مصر مع فلسطين

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس السيسي، اليوم، بالقمة العربية الـ33 المنعقدة بالبحرين، تعد تحليلا مضمونا يشير إلى الموقف المصري الواضح، الذي بدى ظاهرًا منذ اليوم الأول للمواجهة في قطاع غزة، من خلال التأكيد على رفض أعمال التهجير والترحيل، وإظهار تخاذل المجتمع الدولي، الذي كان من المفترض أن ينصف القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن حديث الرئيس السيسي يوضح الموقف المصري في الانضمام إلى محكمة العدل الدولية، من خلال دعوة جنوب إفريقيا، وهناك دول أخرى التحقت.

ولفت إلى أن هناك جلسات بمحكمة العدل الدولية غدًا، تعد جوهرية بخصوص القضية الفلسطينية، التي ستبحث المطالب المباشرة بالنسبة لإدخال المساعدات، ورفض ما يتم في رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن حضور مصر في هذا الإطار له أهمية كبيرة، لأن مصر تعطي كل ما لديها من متطلبات، وتبذل الكثير من أجل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر تبذل ما في وسعها، للحفاظ على ما تبقى من القضية الفلسطينية، من الناحية الاستراتيجية وإدخال المساعدات الإنسانية.