خالد أبوالوفا: الدولة المصرية تولى اهتمامًا خاصًا بملف التجارة والصناعة والتصدير

قال النائب خالد أبوالوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية، عضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشاكل الصناعة المصرية ورفع نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة وفق توجهات الدولة المصرية.

وتحدث أبوالوفا، خلال كلمته، عن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية في الوقت الحالي وأبرز الحلول لتطور القطاع الصناعي، والتي جاء أبرزها مشكلة المبادرة الصناعية والمغالاة في أسعار الأراضي الصناعية، مطالبًا بإعادة النظر في أراضي المصانع وتراخيص المصانع وضرورة توحيد جهة واحدة لترخيص الأراضي تكون هيئة التنمية الصناعية فقط.

وأضاف أبوالوفا أن الاجتماع ناقش أهمية القطاع الصناعي والتجاري في دعم الاقتصاد المصري، وأهميته العمل خلال الفترة المقبلة على رفع القدرة التنافسية لدى الصناعات المصرية لترقي للتصدير وتحقيق عائد قوي من التصدير وفق توجهات الدولة بتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات.

وأكد أن الصناعة هي المحرك الرئيسي للتنمية، لذلك تعمل الدولة في الوقت الحالي على بذل أقصي جهودها لدعم الصناعة والتصدير، ومن أجل تحقيق مستهدفات التنمية، التي تليق باسم مصر.

وطالب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأن يولي اهتمامًا خاصًا بهذا الملف وتذليل العقبات أمام الصناعة المصرية وكذلك المصدرون، ويتم عقد لقاءات دورية مع سيادته بشأن دفع الصادرات وتبادل الرؤى والمقترحات.

وأوضح أبوالوفا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تعميق صناعات المواد الخام الداخلية فى مختلف الصناعات المصرية، للحد من فاتورة استيراد المواد الخام، ورفع نسبة المكون المحلي.

وأشار إلى أنه تم تقديم عدد من المقترحات حول نمو الصناعة أبرزها تكثيف المبادرات التي تقدمها الحكومة للمصانع والمستثمرين، والعمل على جذب استثمارات أجنبية خلال الفترة المقبلة وتقليل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين وتعميم الرخصة الذهبية على كل الصناعات وتقليل الاستيراد من السلع التي لها بديل محلي، وتفعيل الخريطة الصناعية وتطويرها بشكل دوري.