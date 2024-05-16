تجديد حبس "سائق أوبر" المتهم بالاعتداء على سيدة بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الخميس، حبس سائق أوبر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة محاولة اختطاف والتعدي على سيدة..

ونفى المتهم محاولة تعديه على سيدة تدعى" ن. ع "، مستخدمًا "كتر" لإرغامها على خلع ملابسها وملامسة جسدها، كما قالت في محضر الشرطة، مشيرًا إلى أن الكاميرات الموجودة في السيارة دليل براءته الوحيد مما نسب إليه، مطالبًا بتفريغها للوقوف على حقيقة الواقعة التي قال إن سببها خلاف على قيمة الأجرة بينه وبين المجني عليها التي استقلت سيارته من التجمع الخامس لمدينة الشيخ زايد، إذ كان يرفض الحساب بنظام الفيزا.

وتعود الواقعة إلى 11 مايو الجاري، حيث بدأت الشرطة تحرياتها بعدما تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من سيدة أفادت خلاله بأن سائقًا بإحدى شركات النقل الذكي حاول اغتصابها، وكان ممسكًا بـ"كتر" إلا أنها قاومته، ما تسبب في إصابتها بيدها اليمنى.