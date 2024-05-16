في اليوم الدولي للأسرة.. كيفية إنشاء روابط قوية مع عائلتك

يصادف اليوم الدولي للأسرة، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993 ويتم الاحتفال به في 15 مايو، الذكرى السنوية الثلاثين له في عام 2024 تحت شعار "الأسر وتغير المناخ، ويهدف اليوم إلى تسليط الضوء على تأثير تغير المناخ على الأسر ودور التقاليد الأسرية في تعزيز العمل المناخي.

تلعب العائلة التي نولد فيها دورًا كبيرًا في تشكيل هويتنا - فهي جزء من هويتنا، ومصدر قوتنا وضعفنا، لذا، لتكريم والاحتفال بالمساهمات الضخمة التي تلعبها الأسرة في تشكيل شخصيتهم عندما يكبرون.

وفقا لموقع “HEALTH”.. يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لليوم الدولي للأسرة

موضوع اليوم الدولي للأسرة 2024 هو “الأسر وتغير المناخ”، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي حول كيفية تأثير تغير المناخ على الأسر والدور الذي يمكن أن تلعبه الأسر في العمل المناخي.

ومن خلال المبادرات الأسرية والمجتمعية، يمكننا تعزيز العمل المناخي من خلال التعليم والوصول إلى المعلومات والتدريب والمشاركة المجتمعية"، ولمساعدة الشخص على الاحتفال بهذا اليوم، ندرج هنا بعض النصائح لإنشاء روابط قوية وذكريات جميلة مع عائلتك والتي ستعتز بها إلى الأبد.

كيفية إنشاء روابط قوية مع عائلتك

1. يعد التواصل الواضح والفعال جانبًا مهمًا في أي علاقة. يتضمن ذلك تشجيع التواصل المفتوح والصادق الذي يجعل الشخص يشعر بأنه مسموع ومفهوم، والاستماع النشط والبقاء على اتصال مع عائلتك في السراء والضراء.

2. قضاء وقت ممتع معًا يساعد الفرد على فهم أفراد عائلته بشكل أفضل والتواصل معهم، وهذا يساعد أيضًا في بناء ذكريات جميلة معًا.

3. تقاسم المسؤوليات والعمل كفريق يساعد أفراد الأسرة على الشعور بالأهمية والتواصل مع بعضهم البعض، وهذا يساعد في خلق شعور بالانتماء في الأسرة.

4. يساعد الاحتفال بالإنجازات ودعم بعضنا البعض في الأوقات الصعبة على تطوير روابط قوية وثقة بين أفراد الأسرة.

5. إن خلق مساحة آمنة ليكونوا على طبيعتهم في المنزل، يساعد الشخص على الشعور بالفهم والحب والرعاية والقبول، عائلتنا هي عمودنا الفقري، لذا فإن كوننا نظام دعم لبعضنا البعض يعد جزءًا مهمًا من تطوير الروابط العائلية القوية.

6- والاحتفال بها يساعد أيضًا على توثيق الروابط وتكوين ذكريات جميلة مع عائلتهم، وإظهار الحب والمودة لبعضنا البعض دون قيد أو شرط هو ما تقوم به الأسرة، وهذا هو جوهر الروابط العائلية القوية والمغذية التي تدوم لفترة طويلة.