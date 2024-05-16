"اليونسكو" يشارك في جلسة حوارية عن خدمات بنك المعرفة المصري

شاركت وفود 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في فعاليات الجلسة الحوارية الرابعة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للعمل على الاستفادة من مبادرة بنك المعرفة المصري، وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور ولاء شتا - خلال الجلسة اليوم الخميس - إلى اتفاقية التعاون بين الهيئة وبنك المعرفة المصري، بالتعاون مع "سبرنجرنیتشر" للنشر الحر والتي تھدف لدعم منظومة البحث العلمي من خلال تمويل النشر للوصول الحر.

جامعات ومراكز بحثية

وأوضح أن هذه الاتفاقية تُعد فرصة للباحثین في مصر، والموزعين على أكثر من 130 مؤسسة مصرية بحثية سواء جامعات أو مراكز بحثية من المؤسسات المُشاركة في الاتفاقیة، للحصول على تمويل لنشر أبحاثهم، منوها إلى أن "سبرنجرنیتشر" بها ما يقرب من 2400 مجلة يمكن للباحثين المصريين الاستفادة من هذه المجلات والنشر بها، لافتا إلى أنه استفاد أكثر من 20 ألف باحث من الاتفاقية، كما تم نشر ما يزيد عن 7 الاف بحث حتى الآن.

ومن جهته، أكد نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي الدكتور أحمد ضاهر، أن هناك ثلاث دعائم لخطة وزارة التربية والتعليم للتحول الرقمي، وهي (البنية التحتية الرقمية، والمهارات والوظائف الرقمية، والابتكار الرقمي) مُشيرًا إلى أهمية وجود فضاءات تعليمية مُبتكرة، افتراضية ومادية، لتوفير الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الطلاب، وتوفير المعرفة والأدوات للمعلمين وأولياء الأمور لتطوير المهارات وتحقيق القيمة والمعرفة، وأعلى جودة في العملية التعليمية.

التحصيل الدراسي

وأوضح أنه تم إعداد نموذج شامل لكل طالب في مصر لمتابعة إمكانياته وتحصيله الدراسي والتقدم الخاص به وكيفية توظيفها في المستقبل، مشيرا إلى أن الطالب عندما يعود للبيت يستطيع مُتابعة قنوات مدرستنا حسب المرحلة التعليمية، كما يوجد تطبيق مدرستنا بلس، والذي يحتوي على فيديوهات تعليمية وترفيهية، لافتا إلى أن الوزارة تمكنت من عمل فصول ذكية يتم تركيبها بسرعة وسهولة، ومزودة بجميع الأدوات الرقمية والتكنولوجية مثل (الواي فاي والسيرفرات وشاشات إلكترونية مرتبطة بقواعد البيانات في الوزارة).

وأكد أن الوزارة تعمل على المساواة بين جميع فصول المدارس، والعمل على تسريع شبكة الإنترنت، وكذا إتاحة التواصل عبر الإنترنت لتغطية كافة المُستخدمين.

بدوره، قال مُدير مركز البيانات ببنك المعرفة المصري المهندس ماجد صادق، إن بنك المعرفة مر بعدة مراحل رئيسية خلال إنشائه بداية من إنشاء للمنصة، مُرورًا بمرحلة الإثراء للمنصة، وأَخيرًا مرحلة الاستدامة، مشيرا إلى أن بنك المعرفة يعد تجربة واعدة وناجحة يحتذى بها، ونموذجا في مجال بوابات ومنصات التعلم الرقمية في جميع أنحاء العالم.

نظام الاختبارات الإلكترونية

وأوضح مُنسق نظام الاختبارات الإلكترونية ببنك المعرفة المصري محمود غنيمي، أن بنك المعرفة أطلق بالتعاون مع شركة "انترازيرو" النظام السحابي "iTest" الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التعليم الإلكتروني في مصر، منوها بأن "iTest" نظام مصري يتيح إدارة بنوك الأسئلة وتحسين أداء الامتحانات والاختبارات الإلكترونية بشكل مبتكر، فضلا عن أنه يوفر قدرات متقدمة في المراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان النزاهة الأكاديمية، كما يتميز بمرونة في إعداد نماذج امتحانات مُختلفة تُناسب جميع الأنظمة التعليمية، وكذا الدعم للغات المُتعددة وأنواع الأسئلة المُختلفة، كما يوفر تحليلات شاملة وتقارير مُفصلة تُساعد المعلمين ومُتخذي القرار في اتخاذ قرارات مُستنيرة بناءً على الأداء الفعلي للطلاب، مؤكدا أن نظام "iTest" يُعززُ من كفاءة المؤسسات التعليمية ويُسهم في رفع مستوى التعليم في مصر.

واستعرض مُنسق بنك المعرفة المصري لنظام إدارة التعلم محمد العربي، الخصائص المُختلفة المُتاحة داخل نظام إدارة التعلم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حيث إنشاء المُقررات الدراسية واتاحتها لمُختلف الطلبة باستخدام الوسائل المُساعدة من أدوات التأليف داخل النظام ومن التكامل مع مختلف الناشرين المحليين والعالميين لإضافة محتوى علمى يخدم مُخرجات التعلم الخاصة بالمناهج الدراسية لمُختلف السنوات التعليمية.

منصة ذاكر التعليمية

ولفت إلى أن منصة "ذاكر" التي تم إتاحتها خلال فترة انتشار كوفيد - 19 لخدمة الطلاب، يتم استخدامها بدون الحاجة لإنشاء حساب على بنك المعرفة وذلك لتسهيل الدخول على النظام والاستفادة من المصادر المتنوعة، منوها إلى أنه يتم بشكل دوري تطوير النظام عن طريق التدريب والتعاون المُثمر بين بنك المعرفة المصري والجامعات المصرية لتكون المنظومة مُتاحة بأفضل شكل ليتماشى مع التطور السريع في تكنولوجيا التعليم.

شهدت الجلسة الحوارية حضور وفود الدول الأعضاء باليونسكو وهي (البحرين - أوروجواي - الصين - الإمارات العربية المتحدة - الأردن - بنجلاديش - تشيلي - الهند - إندونيسيا - كينيا - لبنان - ليبيريا - ليبيا - ماليزيا - مالطا - موريشيوس - سلطنة عمان - سوريا - تنزانيا - أوغندا).