اصطدام سفينة بجسر فى ولاية تكساس الأمريكية

اصطدمت سفينة بجسر يربط جزيرة بيليكان في مدينة جالفيستون بولاية تكساس الأمريكية، ما تسبب في تسرب نفطي ووقوع أضرار في الجسر، وإغلاق الطريق أمام حركة المرور.

وقع الاصطدام نحو الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤولون في مدينة جالفستون، في بيان، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأظهرت لقطات نشرتها شبكة CBS، انهيار جزء من طريق للسكك الحديدية يمتد على طول الجسر، ولا تزال السفينة، التي قالت إدارة الطوارئ في جالفستون إنها مملوكة لشركة "مارتن بتروليوم"، في موقع الاصطدام.

وأفاد مسؤولون في جالفستون بأن الاصطدام تسبب في تسرب نفطي في خليج تكساس، فيما يعمل خفر السواحل على وقف التسرب، وتحديد مدى انتشاره.