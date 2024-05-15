أستاذ تاريخ حديث: النكبة مستمرة منذ قيام إسرائيل 1948 وحتى الحرب على غزة

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، إن النكبة مستمرة منذ قيام إسرائيل في مايو 1948 وحتى حرب غزة الأخيرة التي تعتبر نكبة ثالثة بعد نكبة 1967م حيث تم الاستيلاء على الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف الدكتور محمد عفيفي خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة أخبار التاسعة، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن ما يحدث في فلسطين حاليا يعتبر نكبة ثالثة للشعب الفلسطيني وسط غياب للضمير العالمي الإنساني، لافتا إلى أن الحرب الاسرائيلية على غزة راح ضحيتها 35 ألف شهيد حتى الآن، بخلاف المصابين، وهو ما يعتبر تكرار للنكبة الأولى عام 1948 والنكبة الثانية عام 1967م، والنكبة الثالثة الآن.