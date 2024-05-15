الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل فلسطينى: لهذا السبب إسرائيل تمارس التطهير العرقى ضد الفلسطينيين

الفلسطينيين
الفلسطينيين

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إنه قبل 76 عامًا بتواطؤ دولي ونتائج لحرب العالمية الثانية تم قبول إسرائيل كدولة بناء على تطهير عرقي ممنهج حدث للشعب الفلسطيني.

وأضاف "مطاوع" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "لم يكن الإعلام بنفس الطريقة الموجودة الآن لذلك أخفيت الكثير من الأحداث والحقائق ولم يتم التعاطي معها وتم إخفاؤها بشكل كبير".

وتابع: "هذا الشعب الذي تعرض منذ عام 1948 وحتى اليوم لهذه المنهجية من التطهير العرقي عاد واستعاد نفسه وأعاد بناء نفسه وكيانه، واستطاع على مدار 70 عامًا أن يهزم إسرائيل ديمغرافيًا مرة أخرى، بعد ترحيل الفلسطينيين من أرضهم ومارسوا منهجية للتطهير العرقي".

وأشار إلى أن إسرائيل شعرت أن استقلال 48 - كما يطلقون عليه- غير كامل لأن هناك فلسطينيين موجودين، متابعًا: "منذ عام 2000 وحتى اليوم يفكر الإسرائيليون في كيفية التخلص من هذا الوضع الديمغرافي".

إسرائيل فلسطين الشعب الفلسطيني التطهير العرقي عبدالمهدي مطاوع مساء dmc

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