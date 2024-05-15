نتنياهو: نتمنى الحصول على المساعدة العسكرية الأمريكية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يتمنى الحصول على المساعدة العسكرية الأمريكية والتغلب على حجب الولايات المتحدة شحنة الأسلحة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أدت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول وقف شحنة أسلحة كانت متجهة إلى إسرائيل، والتلويح بوقف التسليح الكامل حال اجتياح رفح، إلى عاصفة من التكهنات حول الموقف الأمريكي من استمرار حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة في العدوان على غزة ومواصلة جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وفي تصريحات لشبكة CNN، استخدم بايدن أقوى لهجة حتى الآن في سعيه لردع الاجتياح الإسرائيلي واسع النطاق المخطط له لمدينة رفح. كما اعترف بأن القنابل الأمريكية قتلت فلسطينيين أبرياء.

وقال بايدن: لقد أوضحت أنهم إذا ذهبوا إلى رفح فلن أقوم بتزويدهم بالأسلحة.

وأوقفت الولايات المتحدة شحنة تضم أكثر من 3 آلاف قنبلة بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها من قِبل إسرائيل في رفح.